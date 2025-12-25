宇都宮市の道の駅で定期的に開かれている高齢者に人気の「歌の会」で、１７日に冬の季節を彩るクリスマスソングを合唱しました。 高齢者を中心に参加者が大きな声で合唱する「うた声仲間」は宇都宮市の道の駅ろまんちっく村で２００９年に始まり毎月１回、開かれています。 栃木県民の歌や１９７０年代の歌謡曲などを毎回２５曲以上、ボランティアのバンドによる演奏に合わせて歌います。 昭和の「歌声喫茶」の雰囲気で誰もが曲