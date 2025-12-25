さくら市の小中学校ではクリスマスイブの２４日、中村卓資市長が考案した給食が特別献立として児童や生徒に提供されました。 さくら市内の養豚場で育った豚を使ったメンチカツに、クリスマスツリーに見立てたロマネスコサラダなど６品が並ぶ豪華な給食。 クリスマスイブの２４日、さくら市内の小中学校に通う児童生徒にクリスマスの特別献立の給食が提供されました。 このうち押上小学校では、サンタクロース姿で