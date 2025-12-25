クリスマスイブの２４日、サンタクロース姿のスキーヤーたちがゲレンデを一斉に滑走するイベントが那須塩原市のスキー場で行われました。 クリスマスイブの２４日、那須塩原市のハンターマウンテン塩原では、サンタクロースやトナカイなどの衣装を着て滑るとリフトが無料で１日乗り放題になるイベントが開かれました。 ２回目の開催となるこちらのスキー場ではあいにく雨の中での滑走