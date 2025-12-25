日本国際博覧会協会（万博協会）は２４日、東京都内で理事会を開き、１０月に閉幕した大阪・関西万博の運営収支が最大３７０億円の黒字になるとの見通しを報告した。公式ライセンス商品や入場券の好調な販売が影響した。万博運営の剰余金は、政府が２５日に初会合を開く万博の「成果検証委員会」で活用方針が協議される。（猪原章）黒字額は１０月に公表された最大２８０億円から９０億円増えた。閉幕後のグッズ販売や未把握だ