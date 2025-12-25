明石家さんまが２４日、フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会クリスマス生放送ＳＰ」に出演。毎年クリスマスイブは「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」を放送していたが、今年は大勢の芸人とともにクリスマスイブを過ごした。「向上委員会」は４９７回放送ということもあり、さんまは「ほぼ５００回スペシャル」と説明。「ただ、明石家サンタの代わりとかは言っちゃダメ」と言うと「あ、これや」と手元