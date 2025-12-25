◆ジャヌ東京の「チョコレート×いちご」アフタヌーンティー。バレンタインにぴったりのチョコレートギフトもジャヌ東京の「ジャヌ ラウンジ ＆ ガーデンテラス」にて、2025年12月26日（金）から2026年2月14日（土）までの期間限定で、チョコレートといちごが調和する「チョコレート ＆ ストロベリー アフタヌーンティー」を開催。さらに、「ジャヌ パティスリー」からは“心をほどく、甘いひととき”をテーマにした、バレンタイン