旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC、アイキャッチ画像／katterox@Adobe Stock■カレーでもお馴染み正解：シラスウナギ難易度：★★★★★日本では食用としては流通していませんシラスウナギはウナギの稚魚で、透明な姿をしているため「シラス」という名がつけられました。