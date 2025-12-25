きょう未明、長井市の店舗兼住宅で、７０代の女性が暴行を受けカネを要求される強盗事件がありました。犯人は現在も逃走を続けています。 【写真を見る】強盗犯が逃走中深夜に住宅に侵入し女性を殴りカネを要求現場は住宅地で店舗が複数あるエリア（山形・長井市） ※サムネは現場被害にあったのは奥の建物だという 警察によりますと、きょう午前３時２０分ごろ、長井市新明町の店舗兼住宅で、７０代の女性が物音で目を覚