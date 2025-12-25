東武鉄道は、来年1月13日から、東武沿線に住む子どもやその家族が、暮らしや外出をより楽しんでもらうことを目指し、小児運賃を実質無料にする。これは、東武グループの共通ポイントアプリ「TOBU POINTアプリ」内で「親子登録」をしてもらうことで、東武線内の小児運賃や定期券の全額について「TOBU POINT」で運賃相当額を付与し、実質無料で利用できる取り組みとのこと。同取り組みは、昨今の燃料費高・円安等を起因とする物価高