元HKT48で女優の兒玉遥（29）が24日、自身のインスタグラムを更新。キュートなサンタ姿を披露した。「サンタはるっぴとクリスマス屋形船2025」と記し、サンタ姿を公開。「満員御礼神イベントだったのではないでしょうか？」とつづり、屋形船でのファンイベントの様子を投稿した。「出会いは奇跡。私を見つけてくれて応援してくれて本当にありがとうございます！！皆さま一人一人の笑顔が私の元気の源です」と児玉。「こう