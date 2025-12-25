大河ドラマに朝の連ドラ、民放各局による話題作に異色作まで。今年もさまざまなドラマが誕生し、善かれあしかれ世をにぎわせてきた。そこで、30代〜60代の男女1000人にアンケート。2025年の「がっかり」ドラマは何ですか？【結果一覧】1000人が選ぶ「がっかり」ドラマ大賞ランキングTOP5漫画家でドラマウォッチャーのカトリーヌあやこさんと共に、ランキングを発表しよう。謎が多すぎてついていけなくなった？がっかりドラマ