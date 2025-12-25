初のサウジでのタイトルマッチに挑む井上尚弥photo by Getty Images後編：井上尚弥のリヤドシーズンと中谷潤人戦世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）vs.アラン・ピカソ（メキシコ）はどんな試合になるのか。12月27日、サウジアラビアのリヤドで行なわれる一戦の予想は、６度目の防衛戦となる井上優位に一方的に傾いている。32勝（17KO）無敗１分けという戦績を持つメキシカンは、年齢的にも25歳でまだ成長途