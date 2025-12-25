B‐R サーティワン アイスクリームは12月27日、1月の新作フレーバー「ラブラブポーションサーティワン」(シングル・レギュラーサイズ420円)を発売する。「ラブラブポーションサーティワン」(シングル・レギュラーサイズ420円)○総選挙1位の「ラブポ」がパワーアップ2025年3月に実施した「サーティワン #推しフレーバー総選挙 2025」では、投票総数58万票超の中から「ラブポーションサーティワン」(通称ラブポ)が1位に輝いた。今回