高齢者、障がい者、外国人など、民間賃貸住宅への入居が困難な人への取り組みを広げているSUUMO（リクルート）のプロジェクト「100mo!（ひゃくも）」。2025年11月20日に、第3回のイベントを開催しました。支援を担う企業や団体の担当者が一堂に会し、最新事例を共有。それぞれの取り組みが響き合い、次のアクションへのつながりを予感させた、当日の様子を詳しく紹介します。■関連記事：第二回：車いすメジャーなど、取り組みが次