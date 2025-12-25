著者は東京・三田の園芸店の４代目社長。欧州で学んだ華道家、デザイナーでもある。植物はか弱い？とんでもない、人間を凌駕（りょうが）した「超越的生命」だと主張する。長寿命、増殖、移動などの特性と、問題解決能力を備えた「知性」の持ち主であると。園芸とはそんな彼らを「飼い慣らす」、持続性と気遣いに基づき人間のために最適化すること。「人は植物に対してもっと『不真面目』でいい」と提案する。極端な自然保