ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」は２４日（日本時間２５日）に「ドジャースにとって、２０２６年シーズン以降も年齢問題は根深い懸念事項であり続ける」と野手の高齢化を指摘した。ワールドシリーズのロースターに名を連ねた野手１４人中、３０歳未満はベン・ロートベット捕手（２８）、ジャスティン・ディーン外野手（２８）、キム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）、アンディ・パヘス外野手（２５）の４人だけ。