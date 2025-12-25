3年連続20S以上…レイズはオプション破棄→100万ドルのバイアウトレイズからFAになっていたピート・フェアバンクス投手が24日（日本時間25日）、マーリンズと1年1300万ドル（約20億円）で合意したと複数の米メディアが伝えた。ドジャースも獲得候補になり得ると報道されていた右腕の去就に、LAメディアも“反応”を寄せた。フェアバンクスは身長198センチ、106キロの大柄な体躯を活かした剛速球とスライダーが武器。3年連続で2