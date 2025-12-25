『ボヴァリー夫人』フローベール著太田浩一訳光文社古典新訳文庫１８７０円『やりなおし世界文学』津村記久子著新潮文庫９３５円『遊びの詩』谷川俊太郎編ちくま文庫８８０円世界中の状況がリアルタイムで手に入る現在において、海外文学と日本文学の差異は、用いられている言語の違い以外に何処（どこ）にあるだろうか。人間の欲望や願望は古今東西を問わず、常に定まるところなく混沌（こんとん）としてい