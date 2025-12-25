©GettyImages2025年は日本の小説にとって一つの里程標的な年になるはずだ。日本の、とくに女性作家の海外進出については、あちこちで喧伝されていることであり、これが一過性のブームに終わることはないだろう。日本文学にとって外国語に翻訳されて読まれることになんの意味があるのか、創作の本質はそこにはないと、ある評論家に言われたことがある（「海外での評価なんか全然どうでもいい」と）が、それはいささか近視