江坂任 選手2025年1月 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、MF・江坂任選手(33)との来季の契約を更新したと発表しました。 江坂選手は2025年シーズン、韓国1部の蔚山からファジアーノに加入。 リーグ戦全38試合に出場し、6ゴールを決めるなど、攻撃の中心として活躍しました。また、多くの試合でキャプテンマークを巻き、J1初年度を戦ったチームを引っ張りました。