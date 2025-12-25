国税庁が12月に公表したレポートによると、AIを用いた調査による追徴税額は「過去最高」になったという。国税庁は「富裕層」に対する積極的な調査を実施したようだ。多くの富裕層を顧問として支える和氣良浩弁護士が、このレポートを読み解いた。納税者は国税庁のAI導入に、何か身構える必要はあるのだろうか。●「当たり前のことを始めただけ」──「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、調査にAIが活用されま