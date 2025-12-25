こども家庭庁は25日、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」に取り組む事業者が掲示できるマーク「こまもろう」を公表した。大きな目をした「フクロウ」をモチーフに「子を守ろう」を掛け合わせた。教育や保育の現場で活用してもらい、「社会全体で子どもを性暴力から守る」という制度の理念を広く共有するのが目的。制度は2026年12月25日に始まる。性犯罪歴の確認と安全確保措置を義務付けられる学校