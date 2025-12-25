過去に大手医療保険会社のCEOが射殺される事件が起きるほど、米国の医療費は高額。現地の人々の強い不満や怒りの対象になっています。本稿は、ニューヨーク在住23年目のファッション／テクニカルデザイナー・あっち氏の著書『ニューヨークとファッションの世界で学んだ 「ありのままを好きになる」自信の磨き方』（KADOKAWA）より一部抜粋・再編集して、米国の医療や保険制度の実態についてご紹介します。救急車で病院→「13万円」