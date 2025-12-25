私（ミドリ、39歳）には最愛の妹（アヤカ、34歳）がいます。妹は母（マユミ、60代）に似て気が強く、自分の意見をハッキリ言う人です。私の両親は仕事が忙しく、幼い頃は私が妹の面倒をみることが多かったからか、妹は私を慕ってくれています。私と夫（タケシ、42歳）には小5（ツムギ）と小3（ユイ）、妹と義弟（ショウタ、36歳）には3歳（甥、レン）と1歳（姪、ヒマリ）の子どもたちがいます。妹と私は5つ違いです。幼い頃は私が