福岡県久留米市と東京都東久留米市の関係を探った西日本新聞「あなたの特命取材班」の記事を読んだ福岡市観光案内ボランティアガイドで地名研究家の小沢憲二さん（79）＝同市南区＝から「福岡の地名が使われている例が他にもあります」という情報が寄せられた。全国に点在する「福岡」について取材した。（広田亜貴子）