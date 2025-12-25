福岡県警早良署は25日、福岡市早良区西新3丁目2番付近の道路上で24日午後10時半ごろ、通行中の男子学生が男から声をかけられ、体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は20から30代の男で、身長180くらいの細身。黒色短髪、紺色スーツ上下、白色ワイシャツを着用し、片言の日本語を話していたという。