九州大病院（福岡市東区）の中村雅史院長が、2月に沖縄県で開かれた九州外科学会終了後、架空の「情報交換会」を開催したとする虚偽の申請を大学側にして、同病院の女性助教の宿泊費として1泊分約1万円を経費から不正に支出させていたことが関係者への取材で分かった。大学は内部調査で不正な経費処理を確認。中村氏は病院長を辞任する意向を示している。