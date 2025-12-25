25日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台後半で取引された。午前10時現在は前日比06銭円安ドル高の1ドル＝155円88〜89銭。ユーロは12銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円58〜65銭。主要な海外市場がクリスマス休暇に入り、投資家が少なく限定的な値動きとなった。市場では「大きな取引材料もなく動きに乏しい」（外為ブローカー）との声があった。