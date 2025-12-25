女優でモデルの土屋アンナ（41）が25日、自身のインスタグラムのを更新。自身の個人事務所の社長である母が12日に死去したことを報告した。この日、文書で「有限会社モデリングオフィスアマ代表取締役社長 土屋真由美儀」と書き出し「かねてより病気療養中のところ12月12日享年67歳で永眠いたしました」と報告。「ここに皆様より生前賜りましたご厚情に対し、社員一同厚く御礼申し上げます」とした上で「葬儀は近親者にて執