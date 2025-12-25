ＤＯＢＥＲＭＡＮＩＮＦＩＮＩＴＹ・ＫＡＺＵＫＩこと林和希（３４）の繊細な音楽表現が支持を得ている。２３年５月にソロデビューし、Ｒ＆Ｂのエッセンスを取り入れた色気のある楽曲を発信してきた。２４日に２ｎｄアルバム「ｔｏ」を発売。リード曲「ｙｏｕ」のミュージックビデオは、投稿１カ月で４００万再生を突破。全ての楽曲制作を自ら手がけ、アーティストや若年層の心に刺さりまくっている。ソロとして本領を発揮して