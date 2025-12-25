Í­ÇÏµ­Ç°¤Î¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö ①¿Íµ¤¤Ï¡Î£µ¡¦£±¡¦£°¡¦£´¡Ï¡£ ¾¡Î¨50¡ó¤Ê¤Î¤Ç¾å¡¹¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¬¡¢19Ç¯¤Ë¤ÏÃæ»³½é½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÇÁ³¿Íµ¤¤Î19Ç¯¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤¬ÂçÇÔ¤·¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¡¢23Ç¯¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤âÃæ»³¤Ï£³ÀïÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£ Ãæ»³¼ÂÀÓ¤ËË³¤·¤¤ÇÏ¤¬①¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤éµ¿¤Ã¤Æ¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡£¡Î£²¡¦£±¡¦£³¡¦£´¡Ï¤Î②¿Íµ¤¡¢¡Î£±¡¦£±¡¦£³¡¦£µ¡Ï¤Î③¿Íµ¤¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¡£ ①～③¿Íµ¤¤ÎÁíÊø¤ì