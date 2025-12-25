Prime Original「ベートーヴェン捏造」2026年1月23日(金)からPrime Videoで独占配信 (C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates and Shochiku Co., Ltd. Prime Videoは、2026年1月に配信する作品ラインナップを発表した。1月は、バカリズム脚本、山田裕貴主演のPrime Original「ベートーヴェン捏造」をはじめ、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游 前編」や「葬送のフリーレン」