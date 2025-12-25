女優の佐々木希（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。豪華なクリスマス料理を披露した。「少し早めのお家クリスマスパーティ」とつづり、テーブルに並ぶローストチキンなど豪華なクリスマス料理の写真をアップした。「毎年息子はチキンとケーキを楽しみにしていており、口いっぱいに頬張っていましたそして娘はまだ2歳なので、間違えてハッピーバースデーの歌を歌っていて微笑ましかったケーキの生クリームは子供