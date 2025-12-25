三井不動産が2026年秋以降、JR川崎駅直結の商業施設「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」の大規模リニューアルを実施します。「体感型」をキーワードに、体験型物販店の誘致や食機能の強化、共用部の改修などを行い、次世代の商業施設へと再構築を図るとのこと。「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」のこれまでの歴史とリニューアル内容、2025-26の年末年始の営業やお得な情報も紹介します。ラゾーナ川崎プラ