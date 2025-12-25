ＦＵＮＤＩＮＮＯが急反発している。２４日の取引終了後、流通取引総額（ＧＭＶ）拡大に向けた成長戦略の一環として、「第２種金融商品取引業」及び「投資運用業」の登録に向けたプロジェクトチームの体制を強化したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 同社はこれまで第１種金融商品取引業者として、投資家がインターネットまたは対面を通じて未上場企業へ「直接」投資できる環境を提供してきた