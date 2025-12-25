スクウェア・エニックス・ホールディングスが反発。２４日取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、シンガポールに拠点を置く投資顧問会社３Ｄインベストメント・パートナーズの株式保有割合が１５．４０％から１６．４８％に上昇したことが判明した。保有目的は純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為を行うこととしている。報告義務発生日は１２月１７日となっている。 出所