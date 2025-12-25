カーリットは３日ぶりに反発している。２４日の取引終了後、自社株８３万７４００株（消却前の発行済み株式総数の３．４８％）を１２月２６日付で消却すると発表しており、市場への放出による需給悪化リスクが後退したとの見方から買いが入っている。消却後の発行済み株式総数は２３２１万２６００株、保有する自社株は１６万３８２８株になる。 出所：MINKABU PRESS