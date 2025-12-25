ＲＯＸＸが反発している。２４日の取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」が、建設業界に特化した人材アウトソーシングを行うアーキ・ジャパン（東京都品川区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。 「ＺキャリアＡＩ面接官」は、採用面接の一部をＡＩによって代替することで、面接工数の削減や選考リードタイムを実現するサービス。候補者は２４時間３６５日、