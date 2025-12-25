午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５１、値下がり銘柄数は５６５、変わらずは８２銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に金属製品、パルプ・紙、情報・通信、その他製品など。値下がりで目立つのは繊維、非鉄金属、銀行など。 出所：MINKABU PRESS