ダコダ・ジョンソン、クリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルが共演したA24製作映画『Materialists（原題）』が、『マテリアリスト 結婚の条件』の邦題で2026年初夏に日本公開されることが決定した。 参考：『パスト ライブス／再会』幼なじみ2人の視線に胸が締め付けられる全てが絵になる映像美 『パスト ライブス／再会』のセリーヌ・ソンが監督を務めた本作は、ニューヨークを舞台に現代の婚活市場と