ほくろの発生にはメラノサイトの局所的な増殖と分化の異常が関与し、母斑細胞へと変化することで良性腫瘍として安定します。しかしメラノーマでは遺伝子変異の蓄積により増殖制御が破綻し、浸潤や転移能を獲得します。紫外線対策は日焼け止めや帽子、長袖の着用などで行い、特に幼少期からの習慣化が重要です。慢性的な刺激を避け、定期的な皮膚チェックを行うことで、ほくろの変化を早期に捉えることができます。 監修医