庄内では、強い冬型の気圧配置の影響により、大荒れや大しけとなるでしょう。２６日明け方から夜遅くにかけて、暴風雪に警戒してください。また、２６日朝から夜遅くにかけて、高波に警戒してください。 ［気象概況］２６日は、低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、２７日にかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。東北地方の上空約５５００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込むで