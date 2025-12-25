日本付近は強い冬型の気圧配置となる見込みです。北日本から西日本では２６日は、暴風や暴風雪、高波、大雪による交通障害に警戒してください。 ［気象概況］三陸沖の低気圧が２６日にかけて、発達しながら北海道付近からオホーツク海へ進むでしょう。日本付近は強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。また、２５日は日本海西部で別の低気圧が発生し、２６日に