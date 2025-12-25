25日10時現在の日経平均株価は前日比48.70円（0.10％）高の5万392.80円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は951、値下がりは565、変わらずは82と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を36.10円押し上げている。次いでＳＢＧ が23.06円、ＴＤＫ が9.02円、コナミＧ が7.86円、ディスコ が6.69円と続く。 マイナス寄与度は24.87円の押し下げで