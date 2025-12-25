12月27日(土)、28日(日)にバレーボールSVリーグ・ヴォレアス北海道 vs 東レ静岡の試合が北海きたえーるで行われます。旭川市を本拠地とするヴォレアス北海道は先日行われた天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会でSVリーグ1位で高橋藍選手率いるサントリーを下すなど、創部初の準優勝を飾りました。北海道に凱旋後、初のリーグ戦となります。チームのエー