“しゃべり屋”古舘伊知郎（71）が、12月7日の東京・EXシアター六本木から「古舘伊知郎トーキングブルース2025」をスタートさせた。来年1月からは福岡、名古屋、大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンニジュウゴ）」。今年を2時間、ノンストップでしゃべりまくる。古舘に聞いてみた。◇◇◇◇トーキングブルースへの執着は苦しみと嫉妬の歴史だ。「昔ね、トーキングブルースで1990年代かな、ものす