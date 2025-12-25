Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。「スマートウォッチでAIと会話」は本当に便利なのか、それとも単なるギミックか？ その真価を確かめるべく、AURAFIT「AM10B」を使ってみました。結論から言うと、「検索の常識」が少し変わる体験でした。「着けている感」のなさに驚き Photo: 山田洋路