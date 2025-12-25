昨季は阪神の桐敷拓馬が両リーグで唯一70試合に登板したが、今季はセ・リーグが阪神・及川雅貴の66試合、パ・リーグがソフトバンク・杉山一樹の65試合がリーグ最多登板だった。10年前の15年には70登板以上がセパ合わせて3人いたが、各球団“3連投なし”、“1週間に4登板以上なし”といったリリーフ陣の登板管理をする球団が増えており、70試合どころから60試合以上登板していない球団もある。ここでは、各球団最後のシーズン70試