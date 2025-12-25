筆者の姑は漬物に並々ならぬこだわりがあります。そんな姑がアポなしでやって来た日、うちには漬物らしい漬物がありませんでした。その時のエピソードを紹介します。 漬物好きの姑 私は幼い子どもが3人いる主婦です。今住んでいる所は夫の故郷で、漬物が名産品のひとつ。 漬物をよく食べる土地柄もあって、姑も漬物には相当なこだわりがありました。地元の老舗メーカーが販売する商品しか買わず、「ここよ