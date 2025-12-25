戦国時代の乱世には、歴史の表舞台に立つ武将たちの影で暗躍した数多くの忍者がいました。その中でも、ひときわ異彩を放つフリーランスの天才忍者とも呼ぶべき人物がいます。加藤段蔵、通称「飛び加藤」あるいは「鳶加藤」と呼ばれる男です。今回は彼の有能ぶりとその最期を前編・後編に分けて解説します。※関連記事：戦国時代、忍者が本当に使っていた「忍び六具」とは？派手さゼロなのに恐ろしく実戦的なリアル装備将軍・徳川吉